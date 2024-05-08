Ташуев объяснил, почему не попрощался с игроками «Факела»: «Еще тысячу раз увидимся на поле»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему не попрощался с игроками после ухода из воронежского клуба.

«Мы утром пообщались с руководителями клуба. Все произошло быстро. Поэтому я сел в машину и поехал. Мне позвонили помощники и сказали, что ребята с тренировочной базы хотели подъехать ко мне в отель, но машина уже была заведена, а водителю ночью надо было вернуться обратно. К сожалению, я уже не смог. Чисто технический момент. Потом с ребятами пообщались через смс. Это забытая тема. Мы еще тысячу раз увидимся на футбольном поле», — сказал Ташуев «СЭ».

Ташуев покинул «Факел» в апреле. Под руководством 65-летнего специалиста клуб из Воронежа провел 21 матч во всех турнирах, в которых одержал 6 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.