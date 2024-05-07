Ташуев: «Алип сделал движение рукой — это пенальти»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью для «СЭ» прокомментировал ничью команды с «Зенитом» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

— «Факел» заслужил сегодня ничью?

— Могу говорить сейчас по горячим следам. Если в целом подводить итог встречи, то в первом тайме «Факел» был субтильным, осторожным, ждал только ошибочки «Зенита». А после перерыва мы уже увидели настоящую воронежскую команду. Азартную, эмоциональную, которая большими силами шла вперед. То есть до перерыва «Факел» играл не в тот футбол, который показывал при мне. А во второй половине встречи все поменялось. Хозяева полезли вперед, добавили в агрессии.

— А если в двух словах о «Зените»?

— Питерцы играли на классе. При счете 1:0 пару раз простили соперника. Ну так бывает. В целом ничья закономерна. Возможности клубов несоизмеримы, но своими действиями во втором тайме воронежцы заслужили это очко, сражались как единая команда!

— Главный вопрос этого матча: правильно ли назначен пенальти в ворота «Зенита» в компенсированное время?

— Рука была. Это однозначно.

— Не плечо?

— Зачем считать эти сантиметры? Мяч отскочил от земли, ударился о руку, которую выставил Алип. Если бы не это движение, возможно, нападающий «Факела» получил бы этот мяч, пробил. Повторюсь, явная игра рукой. А все эти рассуждения... Предплечье, предкистье... Судьи абсолютно правы в этой ситуации.

Полностью интервью Ташуева читайте на «СЭ»