Ташуев оценил работу Ивича на посту главного тренера «Краснодара»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что думает о работе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Краснодар» при новом наставнике научился наступать на горло собственной песне и включать здоровый прагматизм? Абсолютно верно. Ивич — опытный специалист и просчитает риски. За то время, что серб работает в России, он продемонстрировал умение грамотно защищаться. Этим он выгодно отличается от предшественников, которые не были способны наладить игру на своей половине. Сейчас у «Краснодара» появился баланс», — цитирует Ташуева RT.

«Краснодар» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Завтра, 19 августа, команда встретится с «Локомотивом».