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Сегодня, 20:07

Ташуев — о результатах «Урала» в РПЛ: «В клубе опытный менеджер и главный тренер — Иванов и Гончаренко»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Урала» над «Балтикой» в матче 5-го тура РПЛ (1:0).

«В клубе опытный менеджер — Григорий Иванов. И опытный тренер — Виктор Гончаренко. Они работают вместе уже не первый год, у них хорошая коммуникация. Плюс хороший, стабильный состав. Есть опытные ребята, есть молодежь. Игра заточена на результат, надежная оборона, есть варианты взятия ворот. Не сказал бы, что футбол зрелищный, но он дает результат. На сегодняшний день (место в таблице) небольшой сюрприз, сильный показатель», — сказал Ташуев «СЭ».

«Урал» в пяти матчах РПЛ одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Команда Виктора Гончаренко с 13 очками поднялась на первое место в турнирной таблице. «Балтика» занимает 14-ю строчку с 3 баллами.

В следующем туре РПЛ «Урал» сыграет с «Зенитом» 26 августа, а «Балтика» — с «Крыльями Советов» (27 августа).

Футбол
ФК Балтика
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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