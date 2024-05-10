Ташуев: «Волков может заиграть в «Зените»

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном переходе защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит».

Ранее «СЭ» сообщал, что стороны начали переговоры о трансфере, а «Краснодар» рассчитывает выручить за 21-летнего футболиста около 5 миллионов евро.

«Волков — молодой футболист. Он приглашался в сборную России, а это уже рейтинг. Волков играет в команде, борющейся за чемпионство. Он, конечно же, может конкурировать в любой топ-команде России. Этот футболист обладает всеми качествами: фактурный, мощный, быстрый. Он может заиграть в «Зените». Там уже Марио Фернандес на сходе, нужна конкуренция и Вячеславу Караваеву. Так что вполне, Волков еще совсем молодой парень», — цитирует Ташуева «Спорт День за Днем».

Волков является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел за команду 28 матчей во всех турнирах и отличился 3 голевыми передачами. Контракт защитника с «быками» рассчитан до лета 2025 года.