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Ташуев о словах Володина про лимит на легионеров: «Конкуренция всегда должна быть здоровая»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

Во вторник, 14 мая, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал лимит на иностранных игроков в российском футболе.

«Это дискуссионный вопрос. Сейчас у нас нет еврокубков, и легионеров стало меньше приезжать, чем раньше. В «Факеле» у нас играл в составе всего один иностранец Райан Сенхаджи, а в матче «Сочи» — «Пари НН» у хозяев было всего три россиянина в старте. Сейчас в сборной России появилось хорошее поколение молодых игроков: Пиняев, Глушенков и другие. Козлов из «Балтики» подтягивается. Все они получают практику в РПЛ. Если бы у нас не появлялись молодые ребята, то можно было бы говорить и дискутировать на тему лимита, но они у нас есть. Считаю, что конкуренция всегда должна быть здоровая», — сказал Ташуев «СЭ».

В 2022 году был принят лимит на легионеров, при котором команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них. Тогда же руководители РФС заявляли, что через два года лимит, возможно, придется изменить, поскольку Министерство спорта РФ настаивало на дополнительной системе мотивации молодых футболистов.

Футбол
РПЛ
Сергей Ташуев
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