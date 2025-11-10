Ташуев отметил двойные стандарты в оценке работы Станковича и Карпина

10 ноября, 14:15
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
В 15-м туре «Спартак» на выезде обыграл «Ахмат» (2:
— Что теперь «Спартаку» делать со Станковичем? Чуть ли не каждый день пишут, что его судьба предрешена, а он одержал две победы кряду.
— Знаете, у нас в этом отношении какие-то двойные стандарты просматриваются.
— В смысле?
— Все хают Станковича, даже если он побеждает. А посмотрите на результаты Валерия Карпина в «Динамо». И что мы слышим? «Ему надо еще дать время поработать, он один из лучших наших специалистов». Как-то так, да? Разве это не двойные стандарты? Все же определяет результат. Если выиграл — то и хорошо. Пусть руководство «Спартака» принимает решение.
— Вам понятен тот футбол, который серб ставит в «Спартаке»?
— Сегодня уже можно говорить о том, что Деян стабилизировал состав. Больше не дергается. А то раньше мы не понимали, как он хочет строить игру. Маркиньос выходил на разных позициях, кто-то еще... Шараханья. Сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Футболисты привыкают к своим позициям, своим ролям на поле.
-То есть перспективы у этого «Спартака» просматриваются?
— Во-первых, подопечные Станковича бились против «Ахмата», выдерживали давление, борьбу. Играли по счету, мало что позволили хозяевам после перерыва. Да, пропустили со стандарта. Но в остальном справлялись с давлением. Грозненцы же обладают неплохой скамейкой. Есть кем усиливать игру. На замену вышли Жемалетдинов, Конате. Но ничего — «Спартак» не дрогнул. Да и Станкович грамотно сработал заменами.
— Поясните, пожалуйста.
— «Ахмат» стал играть в два нападающих, больше задействовал фланги. Деян сразу заменил уставших латералей, Дмитриева поднял повыше. Выпустил свежих Рябчука и Зобнина. И стало спокойнее. Москвичи сыграли на удержание, добились важной победы, — сказал Ташуев «СЭ».
После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в РПЛ. «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.
Adiоs Amigos R
Глас вопиющего в пустыне
11.11.2025
Gordon
Этот поток так себе связанной информации, уж простите, комментировать не буду )
11.11.2025
Gordon
И это тоже. Матерится, скачет вокруг судей и пр. А его не наказывают. Станковича примерно за то же самое наказывают, а его - нет. И это неправильно. Вот и всё.
11.11.2025
Gordon
Именно. Потому что я вообще о другом. А именно об отсутствии санкций за поведение.
11.11.2025
Jackson 57
Копию платёжки предъявите, пожалуйста. И если будут документы - в прокуратуру. Не будет таковых - в жопу.
10.11.2025
Serge Pol
А что у Спартака два левых удаления было,это просто так?Без удалений Балтику бы порвали,факты не передёргивай.А Талалаю лечиться надо давно.
10.11.2025
Larisa Kurtesheva
Станкович год работатет. Карпин 6 месяцев. вот и ответ ташуеву
10.11.2025
инок
А кому-то понятен футбол, который Карпин ставит в Динамо?
10.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Хотел сказать про двойные стандарты. Достали уже тренера нашего травить! Талалаев - да, просто за гранью, когда смотришь ТВ и слышишь. Как-то тоже нужно более сдержано что ли...
10.11.2025
FAB2856
Чего сказать-то хотел? Что Талалаев матерится?
10.11.2025
FAB2856
Ну так-то 5 место после 1-й Лиги, 3:0 Спартаку, повозили Краснодар... Это ничего?
10.11.2025
FAB2856
Дело не в иностранце, тем более в сербе, дело в Спартаке! Это миллеровское говно опускает какой-то Мусаев да и серб без роду и племени! Вот что на это скажет Вечнонесменяемый?
10.11.2025
FAB2856
Ну наконец-то хоть один вразумительный комментарий! Бомжатник в шоке! Ну, что бомжи, ещё не всех купили?
10.11.2025
Gordon
Вот именно. И ничего. Ноль целых, хрен десятых.
10.11.2025
sb1006
Не знаю где там Ташуев двойные стандарты нашёл. От кого ? Разные клубы, решения принимают разные люди, к тому же оба тренера до сих пор на своих местах.
10.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Вчера смотрел матч Балтики. Часто показывали Талалаева. Впечатление было такое, что он готов разорвать кого-то. И сплошной мат с бровки по ТВ трансляции слышен. Что касается Семака, как впрочем и Карпина, то они постоянно к резервному арбитру с воплями обращаются.
10.11.2025
Gordon
Талалаев вообще дикий. Дело может и в этом. А, возможно, в репутации. Станкович в глазах общественности - скандалист, поэтому ему на автомате жёлтые. Семак же до сих пор для многих типа как джентльмен. Сугубо в виде предположения.
10.11.2025
Фирсыч
Да и Талалаев с Черчесовым отнюдь не образцы спокойствия. Дело в том, что это свои, а Станкович иностранец.
10.11.2025
Gordon
Что до двойных стандартов, то они ещё наблюдаются в наказаниях. Станковичу раздают предупреждения. Правильно делают, вопросов никаких. Но почему Семак по-прежнему безнаказанный? При том, что он устраивает танцы и вопли вокруг резервного судьи, а при возможности и перед остальными, после практически каждого эпизода?
10.11.2025
prozas
Обиженный на всех НЕУДАЧНИК, нашел себя в сочинении пасквелей на србратьев по цеху.
10.11.2025