Ташуев — о лимите на зарубежных тренеров: «Надо брать не кого попало, а специалистов, которые оставят след в нашем футболе»

Российский тренер Сергей Ташуев поделился с «СЭ» мнением об инициативе ввести лимит на зарубежных специалистов в российском футболе.

Предложение о введении лимита на иностранных тренеров было озвучено на встрече министра спорта РФ Михаила Дегтярева с членами правления Объединения отечественных тренеров по футболу.

«Правильная мысль. Когда приходишь в наши клубы, то просят, чтобы один тренер был местный. Это сделано для того, чтобы он обогащался, набирался опыта. Считаю, что так и должно быть. Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тренеров, которые оставят след в нашем футболе. Также специалист должен соответствовать стилистике клуба. Чтобы он был выгоден для клуба, а не для спортивного директора», — сказал Ташуев «СЭ».

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров среди игроков. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».