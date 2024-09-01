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Сегодня, 13:15

Ташуев — о возможном возвращении в «Ахмат»: «Звонков не было. Я в боевой готовности»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном возвращении в «Ахмат».

«Пока звонков не было. Если работать, то я уже давно в боевой готовности. Она не пропадала. Были различные варианты. Хватает шорт-листов. Но чтобы дошло до контракта, путь большой. Что касается «Ахмата», во-первых, не надо забывать, что для меня это родной город и клуб. Во-вторых, я дал хороший результат в «Ахмате». Дальше немного не заладилось, но расстались в хороших отношениях. Осталась недосказанность. Был трехлетний контракт. После пятого места поставил цель поднять команду в призеры. Хотели, может, не сразу, а через год попасть туда. С командой и городом меня многое связывает: родные, близкие и так далее. Будет предложение — с удовольствием рассмотрю. Но пока звонков нет», — сказал Ташуев «СЭ».

1 сентября «Ахмат» объявил об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера команды по соглашению сторон. По информации «СЭ», место Адиева в «Ахмате» займет экс-тренер грозненцев Сергей Ташуев, который работал в команде в сезоне-2022/23. Еще одним кандидатом является Андрей Талалаев.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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