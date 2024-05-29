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Сегодня, 14:09

Ташуев — об уходе Слишковича из «Спартака»: «Может, у него свои планы есть?»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал «СЭ» уход Владимира Слишковича из «Спартака».

«Здесь нет места для лирики. Главный тренер сам подбирает свой штаб. А может, у Слишковича свои планы есть?» — сказал Ташуев «СЭ».

14 апреля 41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

В середине мая «Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Сергей Ташуев
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