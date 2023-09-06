Сегодня, 21:05
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении в воронежский «Факел».
Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что Ташуев сегодня, 6 сентября, проведет встречу с представителем «Факела» по поводу потенциального назначения в клуб.
— Появилась информация, как будто бы вы можете прийти в «Факел» в качестве главного тренера.
— Ключевая фраза — «как будто бы» (смеется). Как будто бы можно прийти в «Манчестер Сити»! Гвардиола уходит в Саудовскую Аравию.
— То есть к вам из «Факела» не обращался Роман Гурамович Асхабадзе (генеральный директор «Факела», — прим. «СЭ»)?
— Нет.
— Другие люди — тоже нет?
— Другие — тем более.
— Что вы думаете о вашей дальнейшей тренерской карьере? Есть ли у вас какие-то продвижения, или...
— Как и все тренеры, я в фазе ожидания. Не успел устать. Понятно, что уход из «Ахмата» стал неожиданностью. Буду смотреть дальше. Как будет тема (для разговора, — прим. «СЭ), так будет.
Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года, специалист был отправлен в отставку 15 августа.
Во вторник, 5 сентября «Факел» объявил об увольнении Вадима Евсеева, который тренировал команду с мая 2023 года. После 7 туров чемпионата России-2023/24 воронежцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице с 4 очками.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -