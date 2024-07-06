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Сегодня, 15:03

Ташуев: «Кто похож на Ямаля среди россиян? Пиняев»

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Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос, кто из россиян похож по стилю игры на нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Думаю, Сергей Пиняев — он молодой, быстрый. У него есть и данные, и потенциал заиграть в Европе. Но надо понимать, что один играет в «Локомотиве», а другой — в «Барсе». Кого-то еще выделить сложно, у нас не так много россиян в РПЛ, которым по 17-19 лет. Чтобы оценить уровень Сергея, ему нужно перейти в мадридский «Реал» (Смеется.). Играть в РПЛ и в «Барселоне» — немного разные вещи все-таки», — заявил Ташуев «РБ Спорт».

На Евро-2024 16-летний Ямаль сделал три результативные передачи. В пятницу, 5 июля, сборная Испании обыграла Германию в 1/4 финала турнира (2:1 д.в.).

В сезоне-2023/24 19-летний Пиняев провел 38 матчей во всех турнирах. На его счету 3 гола и 5 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Ламин Ямаль
Сергей Пиняев
Сборная Испании по футболу
Сергей Ташуев
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