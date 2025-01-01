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Ташуев об отстранении России от еврокубков: «Не сказал бы, что мы варимся в своей каше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«Понятно, что хотелось бы участвовать в еврокубках. Я не понаслышке знаю, что это такое по временам работы в солигорском «Шахтере». Это очень интересно, престижно, болельщики довольны. Но я бы не сказал, что мы варимся в своей каше, наоборот, мы варим кашу. У идет такая тенденция, что растет хорошее поколение молодых, многие клубы дают ребятам шанс. Мы эту ситуацию правильно использовали, отрядив большие финансы в детские академии, на молодежные турниры. Уверен, что это поколение, Батраков и компания, будут достигать международных успехов», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках с 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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