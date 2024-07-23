Ташуев о возможном переходе Чалова в ПАОК: «Федор хочет пожить в другой стране, увидеть другой футбол»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в ПАОК.

«В желании Чалова перейти в ПАОК есть слагаемые — попробовать себя в другой стране, пожить в другой стране, увидеть другой футбол, изучить язык. Многие факторы влияют на решение — семья, климат. Но ясно, что главное — футбол. Но я бы не сказал, что чемпионат Греции сильнее российского, хотя греческая команда, «Олимпиакос», выиграла Лигу конференций. Это нормальный чемпионат, там есть сильные специалисты. Чалов отдал много лет ЦСКА, для него это новый путь, который вызывает живой интерес к нему, как к личности», — приводит «РБ Спорт» слова Ташуева.

21 июля стало известно, что 26-летний Чалов близок к подписанию контракта с ПАОК на 3 года.