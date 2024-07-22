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Сегодня, 23:00

Ташуев: «Карпин выдерживает Глушенкова, как хорошее вино»

Алина Савинова
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Российский тренер Сергей Ташуев предположил, как скоро полузащитник «Зенита» Максим Глушенков может получить предложение от европейского клуба.

«Думаю, европейские клубы уже сегодня следят за Глушенковым, он есть в скаутских списках разных клубов. Он продолжает поступательное движение, хотя еще даже не вызывается в сборную России. Валерий Георгиевич его выдерживает, наверное, как хорошее вино. Парень хорошо работает, профессионал. Но понятно, что есть уровень футболистов, которые находятся рядом, они также помогают ему прогрессировать», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

В двух матчах стартовавшего сезона 24-летний Глушенков забил 4 мяча за «Зенит». Он перешел в клуб из Санкт-Петербурга в это межсезонье.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
Сергей Ташуев
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