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Сегодня, 12:49

Ташуев: «Только «Динамо» может составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от сезона РПЛ-2024/25.

«Мне кажется, что на сегодняшний день только «Динамо» может составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне РПЛ. Там сыгранный состав, и Личка работает второй год. «Спартак», куда пришел Станкович, и ЦСКА, который возглавил Николич, в товарищеских матчах не впечатляют. Если «Динамо» сможет не пропускать много голов, как в прошлом сезоне, то составит «Зениту» конкуренцию. Лидеры должны всегда доминировать, контролировать игру, не давать сопернику перевернуть ход матча», — сказал Ташуев «СЭ».

«Зенит» становился чемпионом РПЛ шесть раз подряд. В субботу, 13 июля, команда Сергея Семака выиграла OLIMPBET Суперкубок России. Сине-бело-голубые победили «Краснодар» (4:2) в Волгограде.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Сергей Ташуев
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