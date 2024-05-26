Ташуев: «Со мной «Факел» тоже шел на 11-м месте. Рад, что причастен к рекорду клуба»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев оценил выступление воронежской команды в РПЛ после его отставки.

«Когда я уходил, команда тоже была на 11-м месте. Ничего особенного я не вижу, в пяти матчах набрали шесть очков. Они молодцы, выполнили задачу. Я рад за «Факел», что причастен к рекорду клуба, 11-му месту в РПЛ. Они нормально сработали, молодцы», — сказал Ташуев Metaratings.ru

«Факел» отправил Ташуева в отставку в апреле 2024 года. В 30-м туре РПЛ воронежцы дома обыграли «Ахмат» (2:0) и заняли 11-е место турнирной таблице.