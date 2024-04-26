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Сегодня, 11:54

Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам

Сергей Разин
корреспондент
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что российский специалист ушел по семейным обстоятельствам.

«Мы искренне благодарим Сергея Абуезидовича за вклад в развитие клуба и желаем ему дальнейших успехов!» — говорится в заявлении пресс-службы.

6 апреля 65-летний Ташуев продлил контракт с клубом. Срок нового соглашения не сообщался.

На данный момент «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

Источник: https://t.me/pfcfakel/12223
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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