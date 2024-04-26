Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам

Сегодня, 11:54
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что российский специалист ушел по семейным обстоятельствам.
«Мы искренне благодарим Сергея Абуезидовича за вклад в развитие клуба и желаем ему дальнейших успехов!» — говорится в заявлении пресс-службы.
6 апреля 65-летний Ташуев продлил контракт с клубом. Срок нового соглашения не сообщался.
На данный момент «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.