Ташуев признался, что проведет зимний отпуск в Подмосковье

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, где проведет новогодние праздники.

«В отпуск я приехал в свой дом в Подмосковье: крутил велосипед, убирал снег, жарил шашлык... Почему не поехал на Мальдивы? Да уже неинтересно, дома лучше. На новогодние праздники я в Москве и Подмосковье с семьей, хватает дел, разных моментов... Налетались за год так, что хочется побыть на одном месте», — рассказал Ташуев.

Зимние сборы «Ахмат» проведет в турецком Белеке, начало запланировано на 11 января.