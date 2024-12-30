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Сегодня, 00:00

Ташуев признался, что проведет зимний отпуск в Подмосковье

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, где проведет новогодние праздники.

«В отпуск я приехал в свой дом в Подмосковье: крутил велосипед, убирал снег, жарил шашлык... Почему не поехал на Мальдивы? Да уже неинтересно, дома лучше. На новогодние праздники я в Москве и Подмосковье с семьей, хватает дел, разных моментов... Налетались за год так, что хочется побыть на одном месте», — рассказал Ташуев.

Зимние сборы «Ахмат» проведет в турецком Белеке, начало запланировано на 11 января.

Источник: РБ Спорт
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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