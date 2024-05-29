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Сегодня, 17:49

Ташуев прокомментировал игру «Динамо» в завершившемся сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на итоговое место «Динамо» в РПЛ.

— Но вообще, «Динамо» молодцы. Они сделали шаг вперед. Увеличили болельщицкий интерес к команде, появились сильные футболисты, Личка ставил авантюрно-атакующий футбол. Это интересно аудитории. Думаю, на следующий сезон у них будут самые большие задачи.

— Нужно ли оставлять Личку?

— Его же признали лучшим тренером РПЛ. Понятно, что больше маркетинговые вещи. Но пока Марцел, понятное дело, будет работать. А дальше уже все будет зависеть от результата, — сказал Ташуев «РБ Спорт».

Чемпионом РПЛ-2023/24 стал «Зенит» (57 очков), второе место занял «Краснодар» (56), тройку лидеров замкнуло «Динамо» (56).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tashuev-tret-e-mesto-dinamo-odnoznachny-j-uspeh/
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Сергей Ташуев
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