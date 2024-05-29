Ташуев прокомментировал игру «Динамо» в завершившемся сезоне РПЛ

Сегодня, 17:49
Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на итоговое место «Динамо» в РПЛ.
— Но вообще, «Динамо» молодцы. Они сделали шаг вперед. Увеличили болельщицкий интерес к команде, появились сильные футболисты, Личка ставил авантюрно-атакующий футбол. Это интересно аудитории. Думаю, на следующий сезон у них будут самые большие задачи.
— Нужно ли оставлять Личку?
— Его же признали лучшим тренером РПЛ. Понятно, что больше маркетинговые вещи. Но пока Марцел, понятное дело, будет работать. А дальше уже все будет зависеть от результата, — сказал Ташуев «РБ Спорт».
Чемпионом РПЛ-2023/24 стал «Зенит» (57 очков), второе место занял «Краснодар» (56), тройку лидеров замкнуло «Динамо» (56).