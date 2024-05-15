Ташуев — об игре Акинфеева: «Очень тяжело постоянно спасать свою команду»

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал игру капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в нынешнем сезоне.

«За почти 20 лет, которые длится карьера Игоря, мы привыкли считать его глыбой, вратарем, не допускающим помарок и регулярно выручающим. Но все-таки он живой человек. Давайте не забывать, что ему исполнилось 38, не мальчик. При этом работы у него в стане красно-синих всегда достаточно. Очень тяжело постоянно находиться в тонусе и спасать. Но несмотря на все пропущенные неоднозначные мячи в текущем розыгрыше РПЛ, не считаю, что Акинфеев близок к завершению карьеры. Уверен, он не сказал последнего слова и еще порадует болельщиков шикарными сейвами», — приводит слова Ташуева RT.

В нынешнем сезоне Акинфеев провел 25 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 32 гола и восемь раз сыграл на ноль. Контракт голкипера с армейцами рассчитан до лета 2024 года.