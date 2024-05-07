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Сегодня, 09:15

Ташуев: «Зенит» просто играет на классе, без агрессии. Возможно, есть проблемы с «физикой?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интревью «СЭ» поделился мнением о том, почему «Зенит» теряет очки.

— А что происходит с «Зенитом»? Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?

— Позиционная атака явно субтильная.

— Поясните, пожалуйста.

— Нет агрессии, нет каких-то ярких индивидуальных действий. Контроль ради контроля. Нет взрыва, нет мощности. Может быть, команда испытывает проблемы с «физикой»? Ведь что такое физподготовка?

— Что?

— Максимальная мощность, которую ты можешь показать в течение трех-восьми секунд и выигрываешь полметра-метр у соперника на каждом участке поля, а не просто бегаешь.

— То есть этому «Зениту» недостает мощи?

— Пожалуй. Питерцы просто стараются играть на классе, не взрываются на поле, не включают агрессию.

— У вас есть вопросы к Артуру? Согласны, что человек, за которого заплатили приличные деньги, разницы пока не делает?

— Можно говорить не только об Артуре. В «Зените» сейчас подобраны усредненные бразильцы. Педро, Мантуан, тот же Артур. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Все какие-то средние. Может, еще требуется время на адаптацию?

— Но есть же Вендел, Клаудиньо. Они просели?

— Тут дело скорее в психологии. Они пресытились победами. Понятно, что каждый футболист скажет, что он готов и дальше брать титулы. Но ведь в подкорке сидит мысль: все равно выиграем, все равно дожмем. Самоуспокоились. Нужна какая-то встряска.

Полностью интервью Ташуева читайте на «СЭ».
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