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РПЛ

Сегодня, 00:15

Ташуев: «Вера стал лучшим игроком матча с ЦСКА, сделал всю игру «Оренбурга»»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал ничью красно-синих с «Оренбургом» в матче 6-го тура чемпионата России (1:1).

«Руку за такой короткий период мы не увидим однозначно. Хотя бывает так, что три дня работы и появляется так называемый срочный эффект, когда ты резко что-то меняешь в сторону позитива или более атакующих действий, высокого прессинга. Тогда футболисты выдают хороший матч. Я бы не сказал, что сегодня это было. Вернулся Мансилья — это усиление, плюс Вера стал лучшим игроком матча, сделал всю игру. У «Оренбурга» та же тактика — владение мячом в центре поля, «рондо» — мяч держится, доставка на фланг и оттуда в штрафную площадь. Игра прогнозируемая, известная. Примерно так играл и Личка, хотя у него были более разнообразные варианты. Сегодня мы увидели упрощенный вариант, здесь важен результат, вероятно, поэтому мы увидели зажатость в атакующих действиях «Оренбурга», — цитирует «РБ Спорт» Ташуева.

После этого матча ЦСКА с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» идет на последней строчке — 2 очка.

Футбол
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Ташуев
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