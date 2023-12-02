Ташуев – о ничьей с «Балтикой»: «Сказываются издержки зимнего футбола»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о ничьей в матче против «Балтики» (0:0) в 17-м туре РПЛ.

«Комментировать матч несложно, он был достаточно простой – добить мяч до штрафной площади, а там что-то придумать. Мы, к сожалению, или к счастью, четыре дня тренировали другой футбол – как обычно мы стараемся искать варианты в позиционной и быстрой атаке.

Мы тренировались на искусственном газоне, ровненьком, а это поле оказалось совсем другое. Было больше борьбы, длинных передач. То есть того, что мы не тренируем. Поэтому весь матч у нас шла адаптация к этому полю, была борьба. Издержки зимнего футбола, конечно, сказываются. Очко есть, заработанное очко. У ребят до конца было желание вырвать победу. По крайней мере, мы сохранили дистанцию от своего конкурента», – сказал Ташуев на пресс-конференции.

«Факел» (20 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Балтика» (13) идет 14-й в турнирной таблице.