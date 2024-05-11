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Сегодня, 15:15

Ташуев — о спасении «Факела» в матче с «Зенитом»: «Команда обучена этому»

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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура РПЛ между воронежским клубом и «Зенитом» (1:1).

«Я вообще не удивлен такому результату, который «Факел» показал в игре с «Зенитом». При мне «Факел» вообще отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. В первом тайме «Факел» против «Зенита» играл не очень, но потом, во втором они прижали «Зенит». Просто команда готова и обучена этому, вот и все», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

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На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 27 матчах. «Факел» идет 14-м (28).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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