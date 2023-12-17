Ташуев о пенальти в ворота «Динамо»: «Бальбуэна сыграл неосторожно. Кто виноват?»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Динамо» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

— Нельзя не спросить про пенальти в ворота «Динамо». Судейские эксперты считают, что арбитр Шафеев серьезно ошибся (разговор с Ташуевым состоялся до решения ЭСК, которая поддержала рефери. — Прим. «СЭ»).

— В нашем чемпионате порой ставят пенальти гораздо менее очевидные! Сейчас уже точно матч не вспомню, но один игрок выпрыгивал, находясь спиной к сопернику, расставил руки и кончиком пальца попал оппоненту по носу. Судья показал на «точку», объяснив это фолом по неосторожности.

— Думаете, эта формулировка подходит и к эпизоду с участием Бальбуэны и Менделя?

— Оба игрока боролись за позицию. Последовал удар в лицо. Динамовец сыграл неосторожно. Ну и кто виноват?

— То есть, по-вашему мнению, у Шафеева были основания поставить такой пенальти?

— Понимаете, если бы это был единичный случай, то еще можно было бы поспорить. А когда таких пенальти — штук 15 за сезон... Так же тоже нельзя: кому ты ставишь 11-метровый, кому-то — нет. Должна быть единая трактовка. Нужно отдать должное «Динамо», которое не возмущалось. Я вообще стараюсь философски относиться к подобным вещам. Говорят, что пенальти в ворота «Динамо» легковесный? А вспомните начало сезона, когда я еще работал в «Ахмате». Матч с ЦСКА — 5 пенальти! 5! А ведь первый 11-метровый, который и повлиял на ход той игры, — явно ошибочный. Ничего там не было! Так еще и футболиста у нас удалили — Быстрова. Безбородов и ВАР не разглядели. Ну что поделать, бывает.