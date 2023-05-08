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Сегодня, 13:10

Ташуев прокомментировал ситуацию по поводу продления контракта с «Ахматом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос, когда прояснится ситуация по поводу продления контракта с грозненским клубом.

«По поводу контракта, ситуация у нас стабильная. Мы обсуждаем нашу селекционную работу, сборы. Какое примет решение клуб, так и будет. В нашей профессии лучше не загадывать. Очень много всего происходит, поэтому какое примет решение клуб, так и будет. Скорее всего, это решение будет приниматься в конце сезона, а может и нет. У нас главный Магомед Даудов, он примет решение», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова тренера.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

На данный момент «Ахмат» идет на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 43 очка в 26 турах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005115690_tashuev_podelilsya_podrobnostyami_po_povodu_prodleniya_kontrakta_s_ahmatom
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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