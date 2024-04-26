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Ташуев — об уходе из «Факела»: «К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома»

Сергей Разин
корреспондент
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Сергей Ташуев прокомментировал уход с поста главного тренера «Факела».

«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провел в «Факеле». Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», — приводит слова Ташуева официальный сайт клуба.

26 апреля «Факел» объявил об уходе Ташуева с поста главного тренера по семейным обстоятельствам. 6 апреля 65-летний специалист продлил контракт с клубом. Срок нового соглашения не сообщался.

На данный момент «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам

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