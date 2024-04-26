Сегодня, 12:11
Сергей Ташуев прокомментировал уход с поста главного тренера «Факела».
«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провел в «Факеле». Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», — приводит слова Ташуева официальный сайт клуба.
26 апреля «Факел» объявил об уходе Ташуева с поста главного тренера по семейным обстоятельствам. 6 апреля 65-летний специалист продлил контракт с клубом. Срок нового соглашения не сообщался.
На данный момент «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.