Ташуев о поражении «Спартака» от «Краснодара»: «Почему в обороне такой бардак?»

2 ноября, 22:55
Российский тренер Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» раскритиковал игру «Спартака» в обороне в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
«Красно-белые пытались комбинировать в атаке, оказывать давление, действовали индивидуально. Но уже далеко не первый матч игра оставляет желать лучшего. Есть проблема в организации командных действий в обороне, слабо ведется работа. Сегодня «Краснодар» забивал легко. Розыгрыш через вратаря был неважным. «Спартак» пытался загнать мяч в свою штрафную, а не в чужую. В итоге в атаке — более-менее, но в обороне есть огромная проблема. И мы видим это не в первый раз. Почему в обороне такой бардак, мягко выражаясь?» — сказал Ташуев «СЭ».
«Краснодар» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.
mikeV
Напрашивается ответ - потому что тренер не Ташуев?
03.11.2025
zoolord
Во втором голе виноват Максименко. Зачем отдавать мяч в борьбу? Вот Барко и ошибся.
03.11.2025
oiv1vio
А кто же тогда должен комментировать? Дилетанты? Ну-ну.
03.11.2025
avp1960
Полагаю, что бардак в Спартаке при таких сильных футболистах, происходит из за неполного соответствия тренера Спартака.. Он слабоват.. Спартаку необходим тренер российского происхождения ( в идеале Спартаковец). Помимо смены тренера, в команде нужно резко увеличивать процент футболистов РОССИЙСКОГО происхождения. Искать таких футболистов надо по нижним лигам, они голодны до футбола.. И наконец, количество среднячковых футболистов из за рубежа, просто зашкаливает..
02.11.2025
555 555
Любой уважающий себя специалист,не будет комментировать труд другого специалиста.
02.11.2025
Gordon
Да не только в обороне.
02.11.2025