Ташуев о поражении «Спартака» от «Краснодара»: «Почему в обороне такой бардак?»

Российский тренер Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» раскритиковал игру «Спартака» в обороне в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Красно-белые пытались комбинировать в атаке, оказывать давление, действовали индивидуально. Но уже далеко не первый матч игра оставляет желать лучшего. Есть проблема в организации командных действий в обороне, слабо ведется работа. Сегодня «Краснодар» забивал легко. Розыгрыш через вратаря был неважным. «Спартак» пытался загнать мяч в свою штрафную, а не в чужую. В итоге в атаке — более-менее, но в обороне есть огромная проблема. И мы видим это не в первый раз. Почему в обороне такой бардак, мягко выражаясь?» — сказал Ташуев «СЭ».

«Краснодар» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.