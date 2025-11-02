Видео
2 ноября, 22:55

Ташуев о поражении «Спартака» от «Краснодара»: «Почему в обороне такой бардак?»

Артем Бухаев
Корреспондент

Российский тренер Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» раскритиковал игру «Спартака» в обороне в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Красно-белые пытались комбинировать в атаке, оказывать давление, действовали индивидуально. Но уже далеко не первый матч игра оставляет желать лучшего. Есть проблема в организации командных действий в обороне, слабо ведется работа. Сегодня «Краснодар» забивал легко. Розыгрыш через вратаря был неважным. «Спартак» пытался загнать мяч в свою штрафную, а не в чужую. В итоге в атаке — более-менее, но в обороне есть огромная проблема. И мы видим это не в первый раз. Почему в обороне такой бардак, мягко выражаясь?» — сказал Ташуев «СЭ».

«Краснодар» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Ву&nbsp;и&nbsp;нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ 2&nbsp;ноября.Огненная концовка в Краснодаре: Кордобу и Дугласа Аугусто удалили, а Максименко едва не забил. Но «Краснодар» был сильнее «Спартака»
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак

6

  • mikeV

    Напрашивается ответ - потому что тренер не Ташуев?

    03.11.2025

  • zoolord

    Во втором голе виноват Максименко. Зачем отдавать мяч в борьбу? Вот Барко и ошибся.

    03.11.2025

  • oiv1vio

    А кто же тогда должен комментировать? Дилетанты? Ну-ну.

    03.11.2025

  • avp1960

    Полагаю, что бардак в Спартаке при таких сильных футболистах, происходит из за неполного соответствия тренера Спартака.. Он слабоват.. Спартаку необходим тренер российского происхождения ( в идеале Спартаковец). Помимо смены тренера, в команде нужно резко увеличивать процент футболистов РОССИЙСКОГО происхождения. Искать таких футболистов надо по нижним лигам, они голодны до футбола.. И наконец, количество среднячковых футболистов из за рубежа, просто зашкаливает..

    02.11.2025

  • 555 555

    Любой уважающий себя специалист,не будет комментировать труд другого специалиста.

    02.11.2025

  • Gordon

    Да не только в обороне.

    02.11.2025

