Ташуев — о втором голе Солари: «Почему высоченный Ндонг не снял этот мяч?!»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» прокомментировал игру грозненцев со «Спартаком» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

— Получили удовольствие от матча? Или ждали более качественного футбола?

— Удовольствие от футбола получаешь не только из-за голов, опасных моментов. В этом матче была борьба за территорию. 42 фола, очень много стыков, давление. Не могу сказать, что игра была низкого качества. Нет. Она действительно держала нас в напряжении. Хотя голевых шансов было маловато. Команды не так много создали впереди. Не хватало нестандартных ходов и у «Ахмата», и у «Спартака». Грозненцам явно недоставало синхронности в атакующих действиях. Как-то все лоскутно...

— И все-таки три гола мы увидели.

— Здесь в первую очередь нужно говорить об индивидуальных ошибках. Когда головой забил Мелкадзе, недоработали центральные защитники красно-белых Ву и Джику.

— А если разбирать голы гостей?

— Первый гол. Тревожный звоночек прозвенел за несколько минут до этого эпизода, когда неудачно сыграл Ибишев, упал.

В данном же случае Ндонг неуклюже отдал пас, потерял позицию. Солари вышел один на один с Шелией, забил.

— Второй гол?

— Спартаковцы вскрыли фланг. Дмитриев выполнил подачу в штрафную. Но вот что удивительно. Мяч перелетел высоченного Ндонга! Как так? Сенегалец подпрыгнул вверх всего-то на 10 см. Странно. Не хватает сил в ногах? Неправильно опять занял позицию? Да, Богосавац позволил Дмитриеву навесить. К нему тоже, конечно, есть вопросы. Но Ндонг-то должен снимать такие мячи с его-то ростом. Это же его хлеб! А он подпрыгнул еле-еле. Слишком легко дали гостям забить, хотя и Солари надо похвалить. Здорово исполнил, — сказал Ташуев «СЭ».

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в РПЛ. «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.