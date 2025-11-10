Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

10 ноября, 13:30

Ташуев — о втором голе Солари: «Почему высоченный Ндонг не снял этот мяч?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» прокомментировал игру грозненцев со «Спартаком» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

— Получили удовольствие от матча? Или ждали более качественного футбола?

— Удовольствие от футбола получаешь не только из-за голов, опасных моментов. В этом матче была борьба за территорию. 42 фола, очень много стыков, давление. Не могу сказать, что игра была низкого качества. Нет. Она действительно держала нас в напряжении. Хотя голевых шансов было маловато. Команды не так много создали впереди. Не хватало нестандартных ходов и у «Ахмата», и у «Спартака». Грозненцам явно недоставало синхронности в атакующих действиях. Как-то все лоскутно...

— И все-таки три гола мы увидели.

— Здесь в первую очередь нужно говорить об индивидуальных ошибках. Когда головой забил Мелкадзе, недоработали центральные защитники красно-белых Ву и Джику.

— А если разбирать голы гостей?

— Первый гол. Тревожный звоночек прозвенел за несколько минут до этого эпизода, когда неудачно сыграл Ибишев, упал.

В данном же случае Ндонг неуклюже отдал пас, потерял позицию. Солари вышел один на один с Шелией, забил.

— Второй гол?

— Спартаковцы вскрыли фланг. Дмитриев выполнил подачу в штрафную. Но вот что удивительно. Мяч перелетел высоченного Ндонга! Как так? Сенегалец подпрыгнул вверх всего-то на 10 см. Странно. Не хватает сил в ногах? Неправильно опять занял позицию? Да, Богосавац позволил Дмитриеву навесить. К нему тоже, конечно, есть вопросы. Но Ндонг-то должен снимать такие мячи с его-то ростом. Это же его хлеб! А он подпрыгнул еле-еле. Слишком легко дали гостям забить, хотя и Солари надо похвалить. Здорово исполнил, — сказал Ташуев «СЭ».

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в РПЛ. «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.

Сергей Ташуев&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче &laquo;Ахмата&raquo; со &laquo;Спартаком&raquo; (1:2) и&nbsp;работе Деяна Станковича.«У нас двойные стандарты. Станковича хают, а Карпину дают время поработать». Ташуев разбирает игру «Ахмат» — «Спартак»

1

  • fullerist

    Ташуев хоть посмотрел бы на запись гола перед тем, как ругать Ндонга. Мяч летел почти на метр выше того, рассматривая место, где Ндонг находился. И если ругать кого-то, то того защитника, кто был рядом с Солари, хотя лучше было бы похвалить Солари за то, что грамотно защитника опередил. Но у нас принято не хвалить игроков, а ругать...

    10.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сергей Ташуев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Ахмат
    ФК Спартак (Москва)
    Усман Ндонг
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
    КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя