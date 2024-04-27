Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:29

Ташуев: «Семейные проблемы решились уже сегодня, готов работать»

Сергей Разин
корреспондент
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев.
Сергей Ташуев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о том, что готов приступить к работе.

— Конкретной паузы я не брал, — приводит слова Ташуева «РБ Спорт». — Определенные моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь все спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать.

— Тогда, получается, решение об уходе из «Факела» было обоюдным?

— Я не могу передавать разговор с руководством. Не имею права делать это по контракту. Оставим все как есть.

26 апреля «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам. Позже Ташуев в интервью «СЭ» заявил, что в течение двух недель планирует разобраться со своими проблемами в семье.

В тот же день «Факел» объявил о назначении главным тренером Игоря Черевченко.

На данный момент ворнежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tashuev-semejny-e-problemy-reshilis-uzhe-segodnya-gotov-rabotat/
Сергей Ташуев
28
Обсудить
Читайте также
Во Франции задержан подросток, планировавший теракт на Олимпиаде
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
Требование контракта на 2 млрд, месть «Рубину» и цифры самого плохого сезона Семака. Что происходит в «Зените» после поражения
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

КДК: «Казарцев правильно вынес предупреждение Дуарте в матче с ЦСКА»

Кукуян назначен на матч «Динамо» — «Зенит»