Ташуев рассказал, что у него не было возможности попрощаться с «Факелом»

Экс-главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, что у него не было возможности попрощаться с командой.

«Мне утром позвонил генеральный директор, позвал в лобби отеля, где я жил. Объявил, что такая ситуация. Спросил, сколько времени надо, чтобы собраться, уехать в Москву. Сказал, что пару часов. Все — клубная машина на Москву в час будет стоять. А в это время шла тренировка. Мне надо за два часа собраться и ехать к команде? Мне поставили такие условия, я тут не при чем. Мне же не сказали — поедем к команде, попрощаемся. Нет — машина в час дня. Мне помощник позвонил позвонил, сказал, что ребята хотят подъехать. Я ответил, что никак не успеваю, машина уже заведенная. Все банально просто. Я вообще в шоке, если честно. Мы жили в одном отеле с Женей, разговаривали о футболе часто, прекрасно знаю его семью. Поэтому его слова звучат очень странно. Может, специально делается? Только не могу понять, чего хотят. В следующий раз увидимся, поздороваемся, а не попрощаемся», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».