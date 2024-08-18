Ташуев ответил цитатой Конфуция на вопрос о поиске нового клуба

Экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос о вариантах продолжения карьеры.

Специалист находится без работы с апреля 24 года после отставки из воронежского клуба.

— Куда перехожу? Не знаю. Пришел на матч будущей команды (встреча 5-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» (3:0) — Прим. «СЭ»)? В «Факел» только тренер пришел. Есть мечта работать вдолгую, радовать болельщиков настоящим футболом, доминантным, атакующим.

— Вы говорили, что готовы хоть в «Факел», хоть в Манчестеры...

— Так, больше в шутку. Тренеры хотят где-то работать, не важно, где. Белой завистью завидую Семаку, Осинькину и Карпину. Они же работают по 6-7 лет. Делаю шикарную работу, продлеваю контракты и ухожу. Как Конфуций говорил, ничего не бывает рано или поздно. Все происходит вовремя.

65-летний Ташуев также известен по работе со «Спартаком» из Нальчика, «Анжи», «Ахматом» и белорусским «Шахтером» Солигорск.