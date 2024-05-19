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Сегодня, 08:03

Ташуев рассказал, что ждет предложений о работе

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, что готов к работе и находится в ожидании предложения. Он отметил, что конкретных предложений пока нет.

«Тренер без работы не бывает, есть тренер без команды. Когда мы находимся без работы, то занимаемся аналитикой, смотрим матчи, общаемся с журналистами и так далее. На данный момент, я без команды. Предложений конкретных на данный момент нет. Потому что у нас сейчас такой сезон, где ничего не ясно до последнего тура, поэтому рано об этом сейчас говорить. Я готов к работе, нахожусь в фазе ожидания», — сказал Ташуев «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» объявил об уходе Ташуева 26 апреля. Это вторая отставка тренера в сезоне-2023/24. В начале розыгрыша он был уволен из «Ахмата».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005639167_tashuev_vyiskazalsya_o_perspektivah_prodoljeniya_trenerskoy_deyatelnosti
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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