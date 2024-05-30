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Сегодня, 15:22

Ташуев рассказал, хотел ли бы он возглавить «Урал»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев ответил, интересно ли было бы ему возглавить «Урал».

«Было ли бы мне интересно возглавить «Урал»? Я много лет близко знаком с президентом клуба Ивановым. Часто друг против друга играли, мы знакомы, общаемся. Если он позвонит, то я с ним с удовольствием пообщаюсь. Это его решение», — цитирует Ташуева Legalbet.

46-летний белорус был отправлен в отставку в четверг, 30 мая, — на следующий день после поражения команды из Екатеринбурга от «Акрона» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

Источник: https://legalbet.ru/news/tashuev-virazil-gotovnost-obsudit-s-prezidentom-urala/
ФК Урал
Сергей Ташуев
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