Ташуев рассказал, как Дзюбе выйти на прежний уровень

Сегодня, 21:07
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал инцидент с участием форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, угрожавшего журналисту.
«Ясно, что он был неправ. Журналист имеет право задавать любые вопросы, потому что он находится на работе. Он может задать и неприятный вопрос. Когда Дзюба был на чемпионате мира ведущим нападающим, его фамилия была нарицательной для всей страны, ему же нравилось? Нравилось, конечно. Но, извините, ситуация в жизни меняется. Ты герой — тебя хвалят. Ты плохо играешь — тебя ругают. И ты получаешь огромные суммы по контракту, поэтому терпи. Надо уважать любую профессию. А журналист — да мало ли, о чем он спросил. Будь толерантен, нормально реагируй. Меня иногда забавляет, когда тренеры резко реагируют на вопросы журналистов», — приводит слова Ташуева «Газета.Ru».
Он также ответил на вопрос, может ли Дзюба еще принести пользу российскому футболу и «Локомотиву»
«Это возможно только в том случае, если он абстрагируется от всего, что ему мешает, будет тренироваться, работать и сконцентрируется на футболе. Надо понимать, что ему осталось от силы год-два. Значит, надо сосредоточиться на футболе и не отвлекаться. YouTube-каналы — это все хорошо, красиво. Но мой ему совет: пусть концентрируется на футболе, и все будет хорошо. Играть он умеет. Он должен осознавать, что он не один в команде, и должен помогать партнерам. Ему стоит извиниться перед прессой — не только перед одним журналистом — и дальше работать», — добавил Ташуев.
Ранее Дзюба в нецензурной форме высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -