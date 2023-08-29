Ташуев рассказал, как Дзюбе выйти на прежний уровень

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал инцидент с участием форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, угрожавшего журналисту.

«Ясно, что он был неправ. Журналист имеет право задавать любые вопросы, потому что он находится на работе. Он может задать и неприятный вопрос. Когда Дзюба был на чемпионате мира ведущим нападающим, его фамилия была нарицательной для всей страны, ему же нравилось? Нравилось, конечно. Но, извините, ситуация в жизни меняется. Ты герой — тебя хвалят. Ты плохо играешь — тебя ругают. И ты получаешь огромные суммы по контракту, поэтому терпи. Надо уважать любую профессию. А журналист — да мало ли, о чем он спросил. Будь толерантен, нормально реагируй. Меня иногда забавляет, когда тренеры резко реагируют на вопросы журналистов», — приводит слова Ташуева «Газета.Ru».

Он также ответил на вопрос, может ли Дзюба еще принести пользу российскому футболу и «Локомотиву»

«Это возможно только в том случае, если он абстрагируется от всего, что ему мешает, будет тренироваться, работать и сконцентрируется на футболе. Надо понимать, что ему осталось от силы год-два. Значит, надо сосредоточиться на футболе и не отвлекаться. YouTube-каналы — это все хорошо, красиво. Но мой ему совет: пусть концентрируется на футболе, и все будет хорошо. Играть он умеет. Он должен осознавать, что он не один в команде, и должен помогать партнерам. Ему стоит извиниться перед прессой — не только перед одним журналистом — и дальше работать», — добавил Ташуев.

Ранее Дзюба в нецензурной форме высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ.