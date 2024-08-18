Ташуев: «В 1993 году выбежал на поле бить судей. Бандиты увели меня под руки»

Экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, как вступил в драку с судьями на одном из матчей второго дивизиона в 1993 году.

— Что не так с судейством? Как появилась ФИФА в 1896 году, обсуждают судейство. Сейчас оно стало хуже в РПЛ? Локальные моменты, как обычно. Оно еще 100-200 лет плохое, хорошее.

— Видели слова Дмитрия Андреева?

— Были реакции и похлеще в этой жизни.

— У вас?

— Вообще в футболе. У меня тоже было. В 1993 году я работал во второй лиге главным тренером. В Астрахани выбежал на поле судей бить.

— И чем это закончилось?

— Ничем, бандиты взяли за руки и вывели.

— Бандиты?

— Девяностые годы же.

В 1993 году специалист возглавлял «Дружбу» из города Буденновск Ставропольского края.

65-летний Ташуев также известен по работе со «Спартаком» из Нальчика, «Анжи», «Ахматом» и белорусским «Шахтером» Солигорск.