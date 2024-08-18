Ташуев: «В 1993 году выбежал на поле бить судей. Бандиты увели меня под руки»

Судейство
Сегодня, 19:37
Экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, как вступил в драку с судьями на одном из матчей второго дивизиона в 1993 году.
— Что не так с судейством? Как появилась ФИФА в 1896 году, обсуждают судейство. Сейчас оно стало хуже в РПЛ? Локальные моменты, как обычно. Оно еще 100-200 лет плохое, хорошее.
— Видели слова Дмитрия Андреева?
— Были реакции и похлеще в этой жизни.
— У вас?
— Вообще в футболе. У меня тоже было. В 1993 году я работал во второй лиге главным тренером. В Астрахани выбежал на поле судей бить.
— И чем это закончилось?
— Ничем, бандиты взяли за руки и вывели.
— Бандиты?
— Девяностые годы же.
В 1993 году специалист возглавлял «Дружбу» из города Буденновск Ставропольского края.
65-летний Ташуев также известен по работе со «Спартаком» из Нальчика, «Анжи», «Ахматом» и белорусским «Шахтером» Солигорск.