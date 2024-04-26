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Сегодня, 12:34

Ташуев рассказал, кто станет исполняющим обязанности главного тренера «Факела» после его ухода

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кто станет и.о. главного тренера команды после его ухода из воронежской команды.

«Мой помощник продолжит работу в клубе. Дальше клуб будет сам принимать решение. Все произошло достаточно спонтанно. Вячеслав Молчанов будет исполнять обязанности? Пока вроде так. По крайней мере, на ближайшее время. Но это вопрос больше не ко мне», — сказал Ташуев «СЭ».

Ранее «Факел» сообщил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

На данный момент «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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