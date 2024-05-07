Ташуев о своем будущем: «Были звонки не из России, но планов пока нет»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«Сезон заканчивается в РПЛ, осталось всего 3 тура. Все команды ждут, как закончится сезон. Пока говорить о предложениях рано, вариантов нет, сезон еще не завершен. Из других стран, не из России, были звонки. Планов пока нет, в ожидании», — сказал Ташуев «СЭ».

Ташуев покинул «Факел» в апреле нынешнего года. Под руководством 65-летнего специалиста клуб из Воронежа провел 21 матч во всех турнирах, в которых одержал 6 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

Ранее Ташуев работал в ряде российских клубов, включая «Краснодар», «Анжи», «Кубань», «Чайку» и «Ахмат».