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29 августа, 23:25

Ташуев рассказал об отношениях с главным тренером «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал об отношениях с наставником московского «Динамо» Марцелом Личкой.

«В Белоруссии мы боролись за чемпионство и близко общались. Мы и сейчас хорошо общаемся, у нас хорошие профессиональные отношения, всегда рады друг друга видеть. В прошлом году с «Ахматом» я его «Оренбургу» в гостях проиграл 1:2, а дома выиграл 3:1. Конечно, я желаю ему успехов. У Марцела правильное видение, атакующий стиль — поэтому мы с ним и сошлись», — приводит слова Ташуева «Газета.Ru».

Личка возглавил «Динамо» перед началом текущего сезона.

После шести туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/29/21175508.shtml?updated
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Сергей Ташуев
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
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 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
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 - : -
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 - : -
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