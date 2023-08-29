Ташуев рассказал об отношениях с главным тренером «Динамо»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал об отношениях с наставником московского «Динамо» Марцелом Личкой.

«В Белоруссии мы боролись за чемпионство и близко общались. Мы и сейчас хорошо общаемся, у нас хорошие профессиональные отношения, всегда рады друг друга видеть. В прошлом году с «Ахматом» я его «Оренбургу» в гостях проиграл 1:2, а дома выиграл 3:1. Конечно, я желаю ему успехов. У Марцела правильное видение, атакующий стиль — поэтому мы с ним и сошлись», — приводит слова Ташуева «Газета.Ru».

Личка возглавил «Динамо» перед началом текущего сезона.

После шести туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).