Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:20

Ташуев рассказал, почему Калинин отказался выходить на замену

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Игорь Калинин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев вспомнил эпизод матча 12-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1), в котором защитник воронежцев Игорь Калинин отказался выходить на замену.

— Впервые в своей в карьере столкнулись с тем, что игрок отказался выходить на замену? Речь о защитнике Калинине в матче с «Оренбургом».

— Когда шли последние минуты матча, мы с тренерами думали, кого выпустить — Суслова или Калинина. Решили, что должен сыграть Калинин. Потом смотрю — переодевается Суслов. Ну хорошо. Мы вели 2:1. Я в тот момент даже не знал, что Игорь отказался выходить на поле. Если бы был в курсе, наверное, уже тогда повел бы себя по-другому... Мне уже потом рассказали. Не знаю... Видимо, Калинин не совладал с эмоциями. С нервами.

— Посчитал, что не солидно выходить в концовке?

— Он опытный футболист. Наверное, посчитал, что не должен выходить на пару минут, хотел большего игрового времени. Но мы же не враги сами себе, оцениваем, кто лучше готов.

Это, конечно, было неправильно со стороны Калинина! По отношению к тренеру, к команде, к ребятам. Но надо отдать ему должное. Он все быстро понял, принес всем извинения. Сейчас хорошо работает. Не парится: играет он или нет. Его пока еще немного мучает травма. Сейчас полетит в Сербию, немного подлечится. Мне кажется, вся эта ситуация пойдет на пользу в первую очередь ему самому.

Сергей Ташуев. «С 11 россиянами в составе «Факел» не проигрывает клубам-миллионерам». Ташуев — о прогрессе команды, пенальти в ворота «Динамо» и системе «весна-осень»

Игорь Калинин
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
0
Читайте также
Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
«Россия 25» обыграла Белоруссию в матче Кубка Первого канала
Средства ПВО за ночь сбили 33 беспилотника в трех регионах РФ
Трамп процитировал Путина о «гнилости американской демократии»
Business Insider сообщил об успешном использовании РФ защитных экранов против ВСУ
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Ташуев объяснил, почему «Факел» играет в четыре защитника