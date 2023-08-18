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Сегодня, 22:22

Ташуев рассказал, с чем связан неудачный старт «Локомотива»

Виктория Кравченко
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Экс-главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, с чем связаны неудачи «Локомотива» на старте сезона.

«Это все-таки молодая команда, а молодёжи, как известно, свойственна нестабильность. В качестве противоположного примера можно привести «Реал», цвета которого давно защищают Тони Кроос и Лука Модрич. Оба матёрые профессионалы, видевшие все.

У парней из «Локо» хороший потенциал, но им необходимо набраться опыта. Крайне важно, как в непростой ситуации сработает тренер, как настроит подопечных", — цитирует Ташуева RT.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 28 матчах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1190246-tashuev-lokomotiv-start
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Ташуев
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 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
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 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
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