Ташуев считает, что «Ахмат» был ближе к победе в матче со «Спартаком»

Бывший тренер «Ахмаха» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о матче команды со «Спартаком» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«Мне кажется, что «Ахмат» переиграл «Спартак» по организации игры, по созданию моментов. «Спартак» шарахается от схемы к схеме. В первом тайме Промес или Бонгонда навешивали на Соболева. И на этом все. Во втором тайме «Ахмату» стало посложнее, Зиньковский, Игнатов и Медина вышли на поле и стали комбинировать. Но вот эти постоянные смены схем и стилей — это неправильно. Надо повторять материал в каждой игре, чтобы игроки его в конечном итоге освоили. Поэтому «Ахмат» был вчера ближе к победе», — сказал Ташуев «СЭ».

«Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 9-й позиции (7 очков). В 7-м туре РПЛ москвичи 2 августа сыграют на выезде с «Краснодаром», а клуб из Грозного в этот же день встретится с «Уралом».