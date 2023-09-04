Ташуев считает, что Карпин подходит «Спартаку» больше Абаскаля

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, кто мог бы заменить в «Спартаке» Гильермо Абаскаля.

«Будущее тренера решает руководство клуба, им там внутри виднее. Но последние несколько матчей происходит шараханье. «Спартак» должен тренировать опытный тренер, который стоит дорого, но объясняет доходчиво. Там хороший состав — нужно расставить футболистов, наладить взаимодействие, а не так, что сегодня одни играют, завтра другие. Нужно брать специалистов из Росиии, которые далеко не хуже иностранных тренеров. Это не просто мое мнение, а понимание предмета. Я человек очень опытный, играл против Виллаша-Боаша, Унаи Эмери, Хуанде Рамоса. И те специалисты были как минимум посильнее тех иностранцев, кто сейчас работает в России. Что касается примера, тот же Валера Карпин. Он мало того, что спартаковец, но еще там работал, знает все изнутри. Единственный минус в том, что он еще и тренер сборной, могут не согласиться на совмещение. Но Карпин с молодыми ребятами практически завоевывает медали. Это более подходящая кандидатура, чем Абаскаль», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

После семи туров «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (17 очков).