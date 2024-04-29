Ташуев считает, что при расширении 15 и 16 команды должны играть переходные матчи

Экс-главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, как должны распределиться места в РПЛ при возможном расширении.

«Мое мнение: 15 и 16 команды могут спокойно играть переходные матчи с 3 и 4 местами Первой лиги, это будет справедливо. Плюс автоматически добавляются 2 участника, занявшие первые места в Первой лиге. Так не нарушается спортивный принцип и для команд Первой лиги лучше — им достаются соперники послабее», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

В РПЛ участвуют 16 клубов, 2 из них вылетают в Первую лигу напрямую, еще 2 играют в переходных матчах.