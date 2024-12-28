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Сегодня, 14:15

Ташуев считает, что прогресс молодых футболистов влияет на посещаемость РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» в комментарии «СЭ» поделился пожеланием для российского футбола в новом году.

«Самое главное — максимально подогревать зрительский интерес. Хочется, чтобы еще больше болельщиков ходило. Россия поступательно развивается не только в данном направлении, но и растит очень много молодых ребят. Не просто так молодых игроков называют сегодня лучшими в российском футболе, Батракова в частности.

Хотелось бы, чтобы развитие продолжалось, чтобы болельщики приходили смотреть на своих звездочек. Например, в Грозном люди ходят смотреть не только на «Ахмат», но и на своего парня Лечи Садулаева. Я считаю его одним из самых интересных футболистов России», — сказал Ташуев «СЭ».

В текущем сезоне Садулаев провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

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ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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