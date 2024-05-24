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Сегодня, 00:38

Ташуев - о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Это станет трамплином для приглашения в другие клубы»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал возможный переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«ПСЖ» — это серьезный уровень, один из сильнейших клубов мира, но там играет Доннарумма, а это очень жесткая конкуренция. В любом случае, это приятный вызов для футболиста. Нужно пробовать, это станет трамплином для приглашения в другие клубы. Да и это престиж российского футбола на европейской арене. Сафонову надо браться за это и идти», — цитирует Ташуева Legalbet.

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль.

 

Источник: Legalbet
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Сергей Ташуев
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