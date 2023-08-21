Ташуев считает, что Семак тактически переиграл Абаскаля в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче пятого тура РПЛ (3:1).

«Думаю, это тренерская победа. Семак переиграл Абаскаля. «Спартак» выбрал неправильную тактику на матч. Абаскаль зачем-то экспериментировал. Я до матча сказал, что «Зенит» будет играть в три защитника. «Спартаку» надо было предугадывать это. Но фланги оказались перекрыты, это сковало команду. «Зенит» оказался тактически более подготовленным», — приводит «РБ Спорт» слова Ташуева.

После этой игры «Зенит», набрав 10 очков, идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 очками занимает шестую строчку. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом».