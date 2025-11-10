Ташуев об игре «Спартака»: «Атакуют флангами, Жедсон и Барко в центре не сходятся»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над грозненским клубом (2:1) в 15-м туре РПЛ.

— «Спартак» в итоге на победу наиграл?

— Да, пожалуй. У красно-белых была четкая структура. В первом тайме они много владели мячом — 60 процентов на 40. Наказали грозненцев за ошибки.

— Что-то насторожило в действиях подопечных Станковича?

— Просматривается крен на фланговую игру. Слева активен Дмитриев, тут же Маркиньос, а еще в эту зону смещается Барко. Нет разнообразия, москвичи мало используют зону инсайдов. Бровка, бровка, бровка... Это немного обезличивает игру «Спартака». Кроме того, заметил, что Барко и Жедсон располагаются довольно далеко друг от друга. Они фактически играют правого и левого полусредних, а не классических центральных хавбеков. И что получается?

— Что?

— То правая зона работает, то левая. А атак по центру мы почти не видим. Как говорится, а мы пойдем в обход (улыбается).

— Барко и Жедсон по своему уровню сопоставимые футболисты?

— Манера игры у них разная. Барко очень быстрый, разгоняет атаки, хорош в прессинге. Жедсон более тягучий футболист, более комбинационного плана, мягче работает с мячом. Но это и хорошо. Они, по идее, и должны друг друга дополнять. Удивляет только то, что Жедсон и Барко вместе в центре не сходятся, а тяготеют к флангам. Повторюсь, у «Спартака» работают двойки по краям: Барко — Маркиньос и Жедсон — Солари. А центральная зона — самая вкусная — к сожалению, используется красно-белыми не так часто, как хотелось бы, — сказал Ташуев «СЭ».

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в РПЛ. «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.