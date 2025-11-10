Видео
10 ноября, 14:00

Ташуев об игре «Спартака»: «Атакуют флангами, Жедсон и Барко в центре не сходятся»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над грозненским клубом (2:1) в 15-м туре РПЛ.

— «Спартак» в итоге на победу наиграл?

— Да, пожалуй. У красно-белых была четкая структура. В первом тайме они много владели мячом — 60 процентов на 40. Наказали грозненцев за ошибки.

— Что-то насторожило в действиях подопечных Станковича?

— Просматривается крен на фланговую игру. Слева активен Дмитриев, тут же Маркиньос, а еще в эту зону смещается Барко. Нет разнообразия, москвичи мало используют зону инсайдов. Бровка, бровка, бровка... Это немного обезличивает игру «Спартака». Кроме того, заметил, что Барко и Жедсон располагаются довольно далеко друг от друга. Они фактически играют правого и левого полусредних, а не классических центральных хавбеков. И что получается?

— Что?

— То правая зона работает, то левая. А атак по центру мы почти не видим. Как говорится, а мы пойдем в обход (улыбается).

— Барко и Жедсон по своему уровню сопоставимые футболисты?

— Манера игры у них разная. Барко очень быстрый, разгоняет атаки, хорош в прессинге. Жедсон более тягучий футболист, более комбинационного плана, мягче работает с мячом. Но это и хорошо. Они, по идее, и должны друг друга дополнять. Удивляет только то, что Жедсон и Барко вместе в центре не сходятся, а тяготеют к флангам. Повторюсь, у «Спартака» работают двойки по краям: Барко — Маркиньос и Жедсон — Солари. А центральная зона — самая вкусная — к сожалению, используется красно-белыми не так часто, как хотелось бы, — сказал Ташуев «СЭ».

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в РПЛ. «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.

2

  • hardoviy

    Тренер автобус

    10.11.2025

  • rac135

    Великолепный анализ! Недаром же Ташуев тренировал такие великие клубы, как «Автодор», «Звезда» (Серпухов), «Салют-Энергия», «Салют», «Металлург», «Чайка» и другие команды ПФЛ и ФНЛ) Недолго побывал в «Ахмате» и «Факеле», откуда был изгнан известно какими вениками) Другие клубы использовали другие подручные средства) КАКОЙ ТРЕНЕРИШКА ПРОПАДАЕТ(((

    10.11.2025

    Сергей Ташуев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Ахмат
    ФК Спартак (Москва)
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
