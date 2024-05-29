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Ташуев — о новом тренере «Спартака»: «Я не верю в успех, но желаю Станковичу всего наилучшего»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что «Спартаку» нужно назначить другого тренера для борьбы за чемпионство.

— «Спартак» будет бороться за чемпионство?

— Если бы пригласили Валерия Карпина, который заматерел, стал большим тренером с хорошим штабом, то я в это поверил бы. Вероятность успеха в чемпионате была бы куда выше. А Станкович — выбор спортивного директора. Почему-то клуб доверяет иностранцам — Эшуорт, Аморал... Он решил пригласить человека, который многие годы карьеры провел в Италии. А это так или иначе приверженность к определенной стилистике — смотрят в сторону «катеначчо». А болельщики хотят, чтобы клуб играл в своем стиле. Эти шарахания всем надоели. Я не верю в успех, но желаю Станковичу всего наилучшего, — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних играх сезона обязанности главного тренера красно-белых исполнял Владимир Слишкович, который продолжит работу в штабе Станковича.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tashuev-esli-by-spartak-priglasil-karpina-oni-borolis-by-za-chempionstvo/
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Сергей Ташуев
7
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